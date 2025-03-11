OpenAI ile CoreWeave'den 12 milyar dolarlık anlaşma

Microsoft ile iş birliği bozulan CoreWeave'e OpenAI'dan destek geldi. OpenAI, CoreWeave ile 12 milyar dolara yakın bir anlaşma imzaladı.



Anlaşma ile CoreWeave, önümüzdeki ay gerçekleşmesi planlanan halka arz öncesi önemli bir destek sağlamış oldu.



CoreWeave, OpenAI'nin yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için bilgi işlem gücü sağlayacak. İki şirket, bu çerçevede beş yıllık bir anlaşma imzaladı.



Şirket, OpenAI'den gelen 12 milyar dolarlık sözleşme ile Microsoft'un boşluğunu doldurmaya çalışacak.



Bulut bilişim sağlayıcısı, 4 miyar dolarlık hedefle değerlemesini 35 miyar doların üzerine çıkarmayı öngörüyordu. Ancak Microsoft'tan gelen haber planları alt üst etmişti. Geçen hafta Microsoft'un teslimat sorunları ve son tarihlerin kaçırılması nedeniyle bazı anlaşmalardan çekildi.



Microsoft, beş sözleşme kapsamında 2030 yılına kadar CoreWeave hizmetlerine 10 milyar dolardan fazla harcama yapacaktı. Bu rakam, bulut sistemi sağlayıcısının gelirinin yüzde 62'sini temsil ediyor.