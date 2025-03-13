OpenAI, Trump'tan muafiyet istedi: "Çin ile rekabet olumsuz etkilenir"

Yapay zeka girişimi OpenAI, Trump yönetiminden muafiyet talep etti.

OpenAI, modellerini federal hükümetle gönüllü olarak paylaşmaları halinde yapay zeka şirketlerini eyalet düzenlemelerinden korunmasını istedi.



ChatGPT üreticisi OpenAI, 15 sayfalık bir dizi politika önerisini Trump yönetimine sundu. Bloomberg'de yer alan habere göre yapay zeka düzenlemelerinin ABD'nin Çin ile rekabetinde olumsuz etki yapabileceği aktarıldı.



Şirket, resmi makamlarla iş birliği yapan yapay zeka şirketleri için kuralların hafifletilmesi çağrısında bulundu.



Biden yönetiminin yapay zeka planını iptal eden Trump, temmuz ayına kadar bir yapay zeka eylam planı hazırlanması talimatı vermişti.



Ayrıca, hükümetin yapay zeka altyapı yatırımlarının desteklenmesi için adımlar atması gerektiği belirtildi.



Talepler arasında yapay zeka şirketlerinin sağlık bilgilerini dahil devlet tarafından tutulan verilere erişimi de yer aldı.



OpenAI, Çinli geliştiricileri verilere sınırsız erişime sahip olduğu ve Amerikan şirketlerinin adil kullanım erişiminden yoksun kalması halinde yapay zeka yarışının fiilen sona ereceğini bildirdi.