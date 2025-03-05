OpenAI'dan akademik araştırmalar için 50 milyon dolar

ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, akademik araştırmalara 50 milyon dolarlık hibe programı başlattı. OpenAI, en iyi üniversitelerde yapay zeka destekli araştırmaları desteklemeye odaklanacak NextGenAI adlı yeni bir konsorsiyumu desteklediğini duyurdu.



Harvard, Oxford Üniversitesi ve MIT'nin de aralarında bulunduğu 15 kurucu akademik ortağı bulunan NextGenAI, OpenAI'dan alınan 50 milyon dolarlık finansman ile araştırma hibesi ve hesaplama fonunu finanse edecek.



Finansaman, öğrenciler, eğitimciler ve araştırmacılar taarafından önümüzdeki aylarda alınmaya başlayacak.

OPEANAI AÇIKLAMA YAPTI



OpenAI’dan yapılan açıklama "Bu girişim yalnızca yeni nesil keşifleri desteklemek için değil, aynı zamanda gelecek nesli yapay zekanın geleceğini şekillendirmeye hazırlamak için de inşa edildi. NextGenAI, tedavi arayan bilim insanını, yeni anlayışlar ortaya çıkaran akademisyeni ve dünyanın geleceği için yapay zeka konusunda uzmanlaşan öğrenciyi desteklemek için tasarlandı” ifadeleri kullanıldı.



Trump yönetiminin son haftalarda yapay zeka alanındaki uzmanlıkları nedeniyle özel olarak seçilmiş bir dizi Ulusal Bilim Vakfı çalışanını işten çıkardığı ve bu durumun kurumun yapay zeka alanındaki önemli çalışmalarını tehdit ettiği de tartışılan konular arasında.