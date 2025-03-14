Oppo A5 Pro 4G tanıtıldı: Uygun fiyatlı performans ve dayanıklılık bir arada

Oppo, orta segment akıllı telefon pazarında yer almak amacıyla, Snapdragon 6s Gen 1 işlemciye sahip A5 Pro 4G modelini tanıttı. Şirket, cihazın performans, batarya ömrü ve dayanıklılık gibi temel noktalarda kullanıcı beklentilerini karşılayacağını belirtiyor.



Oppo A5 Pro 4G, Snapdragon 6s Gen 1 işlemcisi ile günlük kullanım ve çoklu görevler için yeterli performans sağlamayı hedefliyor. Orta segment kullanıcılar için optimize edilmiş donanım yapısı, stabil ve verimli bir kullanım deneyimi sunmak üzere tasarlandı.



Cihaz, 5800 mAh kapasiteli bataryası sayesinde uzun süreli kullanım imkanı tanırken, 45W hızlı şarj desteği ile kısa sürede şarj edilebiliyor. Bu özellikler, özellikle yoğun kullanım koşullarında cihazın hızlı enerji dönüşümü sağlamasına olanak veriyor.



A5 Pro 4G, 6.67 inç boyutundaki HD+ LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı ve yüksek parlaklık değeri ile temel multimedya deneyimini destekliyor. Ekran, günlük kullanımda görüntü kalitesi ve akıcılık açısından yeterli performans sergilemesi hedeflenerek seçilmiş.



Cihaz, IP69 derecelendirmesi alarak su ve toza karşı dayanıklılığını kanıtlıyor. Şirket, cihazın askeri standartlarda gerçekleştirilen testlerle de sağlamlığını kanıtladığını belirtiyor. Bu özellikler, cihazın zorlu kullanım koşullarına uyum sağlayabileceğini göstermekte.



Oppo A5 Pro 4G, 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü ile geliyor. Cihaz, Android 15 tabanlı ColorOS 15 işletim sistemi ile güncel yazılım deneyimi ve kullanıcı dostu arayüz sunmayı amaçlıyor.



8 GB Ram ve 256 GB dahili depolama alanına sahip olan cihaz, iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Globalde 200 dolar fiyatlandırma ile piyasaya sürülen Oppo A5 Pro 4G’nin Türkiye’deki satış fiyatı henüz açıklanmadı.