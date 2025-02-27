Otonom teslimat robotları mesaiye başladı: Çalışma süreleri 12 saati buluyor

Robotik teknolojilerin hızla gelişmesi, günlük yaşamımızda köklü değişikliklere yol açmaya devam ediyor. Bu alandaki en yeni gelişmelerden biri ise Avride'nin Tokyo'da otonom teslimat robotlarını kullanmaya başlaması oldu. Japonya'nın başkentinde hizmet vermeye başlayan bu robotlar, özellikle restoran siparişleri ve market alışverişlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde teslim edilmesi için kullanılacak.



Bu projeyi e-ticaret devi Rakuten ile işbirliği yaparak hayata geçiren Avride, daha önce Güney Kore'nin Seul şehrinde küçük çaplı bir ticari operasyon başlatmıştı. Japonya'da benzer bir girişimi başlatarak teknoloji ve hizmet ağını genişletmeyi hedefleyen şirket, Tokyo’da ilk etapta 10 teslimat robotuyla hizmet verecek ve bu sayıyı zamanla artıracak.

KURYE ROBOTLARIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Avride teslimat robotları tamamen otonom olarak çalşıyor ve insan müdahalesi olmadan hareket edebiliyor. Robotlar, üzerlerine yerleştirien lidar, kameralar ve ultrasonik sensörleri kullanarak çevrelerini algılıyor, engelleri tespit ederek çarpışmaları önlemek için anında durabiliyor ve en verimli rotayı kullanıyor.



Küçük ve orta boyutlu paketleri taşımak için tasarlanan teslimat robotları, 25 kilograma kadar ağırlıkta kargo taşıyabiliyor. Her türlü hava şartında çalışması için geliştirilen robotlar, güneşli, yağmurlu ve karlı havalarda teslimat yapabiliyor.

12 SAAT ÇALIŞABİLİYOR



Avride’nin yayınladığı test sonuçlarına göre Kurye Robotlar tek bir şarjla 50 kilometre mesafe kat edebiliyor ve 12 saat çalışıyor. Değiştirilebilir pilleri sayesinde de aralıksız hizmet vermeleri mümkün.



Robotların kargo bölmesi sadece siparişi teslim alacak kişi tarafından, robot belirlenen varış noktasına ulaştıktan sonra ve bir uygulama aracılığıyla açılabiliyor. Böylece taşınan ürünlerin güvenliği sağlanıyor.



TRAFİĞİ AZALTABİLİR Mİ?



Avride CEO'su Dmitry Polishchuk, bu projenin sadece lojistik hizmetlerini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda şehir içi trafiğin ve teslimatların çevresel etkilerinin azaltılmasına da katkı sağlayacağını belirtiyor. Robotların, belirlenen rotalarda siparişleri alıcılara ulaştırarak, teslimat sürelerini kısaltması ve müşteri memnuniyetini artırması hedefleniyor.