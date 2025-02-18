Samsung, 8 milyar dolarlık hissesini geri alıyor

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung, 8 yıl hisse geri alımı yapma kararı aldı.



Samsung'dan yapılan açıklamada, 19 Şubat - 16 Mayıs tarihleri arasında 2,7 trilyon won değerinde adi hisse senedi ve 304 milyar won (toplam yaklaşık 8 milyar dolar) değerinde diğer hisseleri geri alacağını bildirildi.

Söz konusu karar şirketin 2017'den bu yana ilk kez hisse geri alımı yapma kararı aldığı anlamına geliyor.



Şirket, daha önce satın aldığı 3,05 trilyon won (2,11 milyar dolar) değerindeki hisselerini de iptal etme kararı aldı.



Samsung, Kasım 2023'te toplam 10 trilyon won değerindeki hisse geri alımı yapma taahhüdünü duyurmuştu.



ÇİP OPERASYONLARINDA DEĞİŞİKLİK



Öte yandan şirket, küresel yarı iletken sektöründe rekabet gücünü artırmak için yönetim kurulunda değişikliklere gitti.



Karar çerçevesinde çip birimi başkanı Jun Young-hyun ve baş teknoloji sorumlusu (CTO) Song Jai-hyuk'u yönetim kuruluna aday gösterdi.



Ayrıca Seul Ulusal Üniversitesi Profesörü Lee Hyuk-jae bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterildi.