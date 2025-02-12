SoftBank ve Google'dan kuantum girişimine dev yatırım

Boston merkezli QuEra kuantum bilişim şirketi, SoftBank ve Google'dan gelen 230 milyon dolar ile yeni finansman turunu tamamladığını açıkladı.

Bilişim şirketi, kaynağı önümüzdeki üç ila beş yıl içerisinde tamamen kuantum bir bilgisayar inşa ederek bir sonraki büyüme aşamasına güç sağlamak için kullanacağı öğrenildi.

QuEra CEO'su Andy Ory, finansman turunun sadece birkaç hafta içinde tamamlandığını söyledi.

Bu gelişme, yatırımcıların radarına girerek şirketin finansal destek taahhütleri almasına neden oldu.

Ancak QuEra'ya göre, toplam yatırımın 60 milyon dolarlık kısmı hala beklemede; belirlenen teknik hedeflere ulaşıldığında bu miktar ödenecek.

Andy Ory, bir sonraki özsermaye turunun ne zaman başlayacağına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

QuEra COO'su Yuval Boger, bu hamlenin önceki tura kıyasla büyük bir sıçrama olduğunu vurguladı.

Hatırlanacağı üzere, 2024 yazında Harvard işbirliğiyle sergiledikleri ve şimdiye kadar test edilen en yüksek 48 mantıksal kübit içeren kuantum bilgisayar çalışmaları yayınlamıştı

QuEra ve Harvard’dan fizikçi Harry Zhou ise “Bu, kuantum hata düzeltme özelliğine sahip ilk makine” diyerek projenin önemini gözler önüne sermişti.