SoftBank'tan OpenAI'a 40 milyar dolarlık dev hamle

Japonya'nın en büyük ikinci telekomünikasyon şirketi SoftBank, yapay zeka ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'a 260 milyar dolar değerleme üzerinden 40 milyar dolarlık birincil yatırımı tamamlamaya yaklaştı.



CNBC'nin haberine göre SoftBank, OpenAI için 300 milyar dolarlık bir para sonrası değerleme anlamına gelen fonlamayı önümüzdeki 12 ila 24 ay içinde gerçekleştirecek.

SoftBank, bu miktarın 10 milyar dolarlık kısmına kadar sendikasyon sağlayabilecek.

MICROSOFT'U GERİDE BIRAKIYOR



Yeni fon, SoftBank'ın yapay zeka girişiminin en büyük destekçisi olarak Microsoft'u geride bırakması anlamına geliyor.

300 MİLYAR DOLAR DEĞER BİÇİLİYOR

OpenAI'a en son Ekim ayında özel yatırımcılar tarafından 157 milyar dolar değer biçilmişti.

Başlangıçta OpenAI'a 340 milyar dolar değer biçilmesi bekleniyordu, ancak konuya aşina bir kaynak daha sonra CNBC'ye miktarın 300 milyar dolara yakın olacağını söyledi.

STARGATE PROJESİ NEDİR?



CNBC'ye konuşan kaynaklar, fonun bir kısmının OpenAI'nin Stargate'e olan bağlılığı için kullanılmasının beklendiğini söyledi.

Stargate projesi, SoftBank, OpenAI ve Oracle arasında Ocak ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan bir ortak girişimdir.

Bu projeyle beraber ABD'nin yapay zeka altyapısına milyarlarca dolar yatırım yapılması bekleniyor.

ABD HÜKÜMETİNE ÖZEL YAPAY ZEKA TASARLANDI

OpenAI, Ocak ayında ABD hükümeti için özel olarak tasarlanmış bir yapay zeka platformu olan ChatGPT Gov’u piyasaya sürdü.

Girişim, bu yeni platformun ChatGPT Enterprise’dan daha güvenli olduğunu öne sürdü.

Şirket, ChatGPT Gov’un hükümet kurumlarının “gizli ve kamuya açık olmayan hassas bilgileri” OpenAI modellerine beslemesine ve bunu kendi güvenli barındırma ortamları içinde yapmasına olanak tanıyacağını belirtti.

Altman, Trump’ın başkanlık yemin törenine 1 milyon dolar bağışlamış ve törene diğer teknoloji CEO’larıyla birlikte katılarak kamuoyunda Trump’a duyduğu hayranlığı dile getirmişti.