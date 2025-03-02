Steve Jobs’ın papyonu rekor fiyata satıldı

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un papyonu 35 bin 750 dolar ile rekor fiyata satıldı.



Jobs, pembe-yeşil çizgili papyonu 1984'te Macintosh bilgisayarını tanıtırken takmıştı.



Uluslararası Tasarım Konferansı'nda da pembe-yeşil çizgili papyonunu takan Jobs, "Bana 60 dolar ödediler, ben de papyon taktım." diyerek espri yapmıştı.



Business Insider'ın haberine göre, papyonun en fazla 2 bin dolara satılması bekleniyordu.



Jobs'un papyonunu almak için 27 kişinin teklif verdiği öğrenildi.



Apple kurucusunun siyah boğazlı kazakları ve eski kartvizitleri de açık artırmaya çıkmıştı.