Suudi Arabistanlı Neom'dan yapay zeka veri merkezi için 5 milyar dolarlık anlaşma

Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısında inşa edilen mega kent Neom, bir yerel şirketten yapay zeka veri merkezi kurmak için 5 milyar dolarlık yatırım aldı.

2028 YILINDA FAALİYETE GEÇMESİ BEKLENİYOR



Suudi Arabistan merkezli DataVolt ile yapılan anlaşma kapsamında şirket, projenin ilk aşamasına bu yatırımı yapacak.

Neom ve Suudi Basın Ajansı’ndan yapılan açıklamalara göre, bu aşamanın 2028 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

1,5 gigawatt kapasitesine sahip olacak tesis, Neom’un sanayi merkezi olan Oxagon’da yer alacak.

Neom, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Suudi ekonomisini petrolden bağımsız hale getirmeyi amaçlayan trilyon dolarlık planının temel projelerinden biri.

Nihayetinde, yüzen bir liman ve lüks turizm destinasyonları da dahil olmak üzere yaklaşık bir düzine farklı bölgeden oluşması öngörülüyor.



Proje finansman kesintileriyle karşı karşıya kalsa da, geçtiğimiz günlerde İtalyan devlet finans grubu Sace’den inşaat ve geliştirme çalışmaları için 3 milyar dolarlık kredi sağladı.



DataVolt’un yatırımı, Suudi Arabistan’ın Neom’u küresel bir lojistik merkezi haline getirme ve yapay zeka alanında önemli bir merkez olma hedeflerini destekleyecek.

SUUDİ ARABİSTAN'IN YAPAY ZEKA HAMLELERİ



Suudi Arabistan, yapay zeka üzerine araştırma merkezleri ve bakanlıklar kurarak bu alanda önemli adımlar attı ve OpenAI’nin ChatGPT’sine benzer büyük dil modelleri geliştirdi.

100 MİLYAR DOLARLIK YAPAY ZEKA PROJESİ

Bloomberg’in haberine göre, ülke ayrıca 100 milyar dolara kadar desteklenmesi planlanan yeni bir yapay zeka projesi üzerinde çalışıyor.