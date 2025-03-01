Teknoloji devi şirket ekonomik zorluklar yaşıyor: Fabrika açılışı da ertelendi

Yarı iletken üretiminde uzun süre sektör liderliğine oynayan Intel, ABD’de yeniden zirveye çıkma çabalarının bir parçası olarak 2022 yılında, Ohio’da iki çip üretim fabrikası kuracağını duyurmuştu. Şirketin yaşadığı mali sıkıntılar ve piyasa koşullarındaki değişimler, projenin önce 2025’e, şimdi de 2030’a kadar ertelenmesine sebep oldu.



3.7 MİLYAR DOLAR HARCANDI



Şirket yetkilileri, Ohio projesine uzun vadeli bağlılıklarının devam ettiğini ve şu ana kadar hayata geçirebilmek için 3.7 milyar dolar harcadıklarını vurguladı. Intel, fabrikaların inşaatını yavaş tempoda sürdürerek pazar talebi arttığında çalışmaları hızlandırma yoluna gidecek. Bu plana göre sözü verilen fabrikalar, 2030 ve 2031 yıllarında faaliyete geçecek.



Intel, ABD Federal CHIPS Teşvik Programı kapsamında 7.8 milyar dolar fon almış ve Ohio’da çip üretim tesisi kuracağının sözünü vermişti. ABD, ulusal güvenliği için kritik öneme sahip yarı iletken üretimini artırma amacıyla çip üreticilerine belli sözleri tutmaları karşılığında, önemli mali destekler sağlıyor.



FİNANSAL ZORLUKLAR AŞILAMIYOR



Teknoloji sektörünün dev isimlerinden Intel, son yıllarda büyük ekonomik dalgalanmalar yaşıyor. Şirket, 2024 yılında giderlerini azaltmak için 15 bin çalışanını işten çıkartmış, küresel yeniden yapılandırma planı başlatmıştı. Bu gelişmelerin ardından şirketin hisse senetleri yüzde 57 değer kaybetmişti.



Intel’in Ohio’daki fabrika projelerini ertelerken “pazar taleplerine uyum sağlama” sebebini öne sürse de, asıl nedenin finansal problemler olduğu düşünülüyor.



Çip üretimi sektöründe Samsung, TSMC ve Nvidia’nın arkasında kalan Intel, 2024 mali yılında 18.8 milyar dolar zarar açıkladı. Şirket 2023 yılında 1.7 milyar dolar kar etmişti. Bir senede yaşanan radikal değişim sonrası şirket, harcamalarını büyük ölçüde kısma kararı almıştı.

