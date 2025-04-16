Teknoloji devleri ile ilgili suçlama: Vergi mi kaçırıyorlar?

Kâr amacı gütmeyen Fair Tax Foundation (FTF) tarafından yayımlanan yeni araştırma, Amerika’nın önde gelen teknoloji devlerinin son 10 yılda 300 milyar dolara yakın vergi avantajı elde ettiğini ortaya koydu.

Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft ve Netflix’ten oluşan ve “Silikon 6’lısı” olarak anılan şirketler, bu süreçte toplamda 11 trilyon dolar gelir ve 2,5 trilyon dolar kâr elde etti.



Ancak bu dev şirketlerin ödediği kurumlar vergisi oranı, ABD’deki şirketler için ortalama kabul edilen yüzde 29,7 oranının oldukça altında kaldı. Araştırmaya göre 6’lı, sadece yüzde 18,8 ortalamayla ulusal ve federal kurumlar vergisi öderken, bazı istisnalar hariç tutulduğunda bu oran yüzde 16,1’e kadar düşüyor.



FTF CEO’su Paul Monaghan, yaptığı açıklamada “Analizimiz, vergiden kaçınmanın kurumsal yapılarla bütünleşik bir şekilde devam ettiğini gösteriyor” dedi. Monaghan, teknoloji devlerinin yalnızca ekonomik değil, siyasi anlamda da ciddi bir etki gücüne sahip olduğuna dikkat çekti. Özellikle Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve Tim Cook gibi isimlerin Donald Trump’a yakın tutumları da raporda vurgulandı.



Vergi oranı bakımından en düşük ödemeyi Netflix’in gerçekleştirdiği görülürken (yüzde 14,7), onu Meta (yüzde 15,4), Amazon (yüzde 19,6) ve Microsoft (yüzde 20,4) izledi. Şirketlerin düşük vergi oranlarına ulaşmasında, yurt dışı gelirlerin daha düşük oranlara tabi olması ve kârların Lüksemburg gibi düşük vergili ülkelerde gösterilmesi etkili oldu.



The Independent’a konuşan Meta ve Netflix sözcüleri, faaliyet gösterdikleri her ülkede vergi kurallarına uyduklarını belirtirken, Amazon sözcüsü raporu “son derece yanıltıcı” olarak nitelendirdi. Amazon, düşük kâr marjına sahip bir perakendeci olduklarını ve yasa koyucuların belirlediği kurallara göre hareket ettiklerini vurguladı. Şirket, 2010’dan bu yana ABD’de 1,2 milyar dolar, Avrupa’da ise 250 milyar euronun üzerinde yatırım yaptıklarını açıkladı.

