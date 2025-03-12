Tesla korkusu büyüyor: 200 doların altına inecek mi?

Tesla hisselerinde yaşanan dalgalanma uzun vadeli yatırımcılarda da şüphelere yol açtı.



Trump'ın seçim zaferinin ardından hızla yükselişe geçen Tesla hisseleri, Hükümet Verimliliği Departmanı'ndan (DOGE) sorumlu Üst Yönetici Elon Musk'ın eylemleri ve Avrupa'daki aşırı sağcı siyasi partileri desteklemesinin etkisiyle ivme kaybetti.



ABD borsasında son yaşanan satış dalgasından en çok etkilenen şirket Tesla oldu. Başkan Donald Trump, Musk'a destek olmak için yeni bir Tesla satın aldı.



Tesla'ya yönelik protestolara ilişkin Trump, Musk için "Bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı." ifadesini kullanmıştı.



Pazartesi günü yüzde 15 düşen Tesla hisseleri, aralık ayındaki zirvesinden bu yana yüzde 50'den fazla değer kaybetti. 18 Aralık'ta 480 doları gören Tesla, 222 dolara kadar gerilemişti.



Bu performansı ile Tesla yatırımcılarının, Musk'ın başkan ile olan yakınlığından faydalanacağına dair beklentileri de suya düştü.

Analistler, şirketin performansının sadık yatırımcılarda bile telaşa neden olduğunu savundu. Wall Street analistleri, hisse senedinin 200 doların altına inebileceği yönünde hedef fiyatlarını güncellemeye başladı.