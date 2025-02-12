Tesla'nın düşüşü duracak mı?

ABD'li elektrikli araç şirketi Tesla'da rüzgar tersine döndü.



Elon Musk liderliğindeki elektrikli araç üreticisinin hisseleri, çarşamba günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 2 daha düşerek 321 dolara geriledi.



Böylece Tesla hisseleri, 18 Aralık 2024'teki 480 dolarlık zirveden yaklaşık yüzde 33 geri çekilmiş oldu. Tesla hisseleri ABD Başkanı Trump'ın seçim zaferinin ardından ralliye başlamıştı.



Tesla, 2025 yılında "Muhteşem Yedili" olarak bilinen teknoloji devleri arasında en kötü performansı sergileyen şirket oldu.



Bloomberg verilerine göre Musk'ın serveti, şirketteki düşüşe paralel bir şekilde yıl başından bu yana 54 milyar dolar eridi.



Analistler ise Tesla hisselerinde düşüşün devam edebileceğini belirtti.



Tesla'nın deniz aşırı pazarlarındaki satış rakamlarının zayıf geldiğini belirten analistler, Elon Musk ile Trump yakınlığının markaya zarar verebileceği konusunda uyardı.



Tesla, ocak ayında Çin'de 63 bin 238 araç satmıştı. Bu rakam, aralık ayına göre yüzde 33'lük sert bir düşüşe işaret etti.



Otomobil şirketinin Trump'ın çelik ve alüminyum tarifelerine yüzde 25'lik vergi kararından da olumsuz etkilendiği kaydedildi. Hem çelik hem de alüminyum Tesla tarafından kullanılan temel hammaddeler olduğu belirtlidi.