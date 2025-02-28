TikTok'tan 8,8 milyar dolarlık yatırım planı

Sosyal medya platformu TikTok, önümüzdeki beş yıl içinde Tayland'da yapay zeka veri merkezi kurmak için 8,8 milyar dolarlık yatırım planını açıkladı.



Böylece Tiktok, Güneydoğu Asya ülkesi için daha önce belirlenen yatırım meblağını iki kat artırmış oldu.



TikTok'un sahibi Bytedance'in Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Helena Lersch, yatırım ile yaklaşık 50 milyon kullanıcıya sahip uygulamayı destekleyecek altyapıyı devreye sokmak istediklerini belirtti.



Lersch, planlanan yatırımın ayrıntıları hakkında bilgi vermedi.



Söz konusu yatırım planı, TikTok'un 3,8 milyar dolar yatırım yapma planının hükümet tarafından onaylanmasının ardından geldi.



Hükümetten yapılan açıklamada ise TikTok'un Tayland'ın yapay zeka, içerik oluşturma ve insan kaynakları becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak planını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

70 milyon nüfuslu ülkenin büyüme potansiyelinden faydalanmak isteyen şirketler arasında Microsoft, Nvidia ve Apple da yer alıyor.

