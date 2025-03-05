TikTok'un talipleri artıyor: Reddit kurucusundan blockchain planı

TikTok’un ABD’deki geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken, Reddit’in kurucu ortağı Alexis Ohanian, TikTok'un ABD operasyonlarını devralmayı hedefleyen Project Liberty ekibinde yer alacağını açıkladı.

Girişim, Project Liberty'nin kurucusu Frank McCourt'un öncülüğünde, TikTok'un ABD'deki faaliyetlerini ana şirketi ByteDance'den satın almayı amaçlıyor. Teklifin amacı, platform etrafındaki ulusal güvenlik kaygılarına karşılık vermek ve 170 milyon Amerikalı kullanıcısının gizliliğini artırmak.

Ohanian, 3 Mart’ta X platformunda yaptığı paylaşımda “Artık resmen TikTok ABD’yi satın almaya çalışan insanlardan biriyim ve onu blockchain'e taşımak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ohanian, “Kullanıcılar verilerine sahip olmalı. İçerik üreticiler kitlelerine sahip olmalı. Nokta,” dedi.



Project Liberty’nin kurucusu McCourt, kullanıcıların dijital kimlikleri ve verileri üzerinde tam kontrole sahip olmalarını sağlamayı hedefliyor.



Bu girişimin temelinde, kullanıcıların kişisel verilerinin sahipliğini elinde tuttuğu ve Polkadot altyapısını kullanan merkeziyetsiz bir sosyal ağ protokolü olan “Frequency” yer alıyor.



Ohanian, X’te yaptığı bir diğer paylaşımda, “TikTok, içerik üreticileri için bir oyun değiştirici oldu ve geleceği de onların elinde şekillenmeli” dedi.

Reddit’in kurucu ortağı ve teknoloji girişimcisi Alexis Ohanian, blockchain teknolojisine yabancı değil. 2022 yılından itibaren Reddit, fazla nakit rezervlerini Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Polygon (MATIC) gibi kripto varlıklara yatırmaya başladı. Ancak, Reddit bu yatırımlarını 2024’ün üçüncü çeyreğinde büyük ölçüde sattı.

Blockchain teknolojisi nedir?



Blockchain teknolojisi bireysel kullanıcılara dijital kimlik üzerinde control imkanı sağlar. Dolayısıyla küresel açık bir hesap defteri olan blockchain sadece kripto paraların üretiminde değil birçok farklı alanda saklama, yönetme ve depolama gibi işlemler için kullanılır.

