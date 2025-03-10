Trump duyurdu: TikTok'un dört ciddi alıcısı var

ABD'de TikTok'un geleceği merakla bekleniyor.



Trump yönetimi, 19 Ocak'ta kapanan uygulamanın satışı için 75 günlük ek süre tanımıştı.



ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, TikTok'un ABD'de operasyonları için dört farklı olası alıcıyla görüştüğünü duyurdu.



Bloomberg'de yer alan habere göre Air Force One'da gazetecilere konuşan Trump, "Dört farklı grupla görüşüyoruz ve pek çok insan bunu istiyor." dedi. Trump, TikTok'u satın almak isteyen adayların isimlerini vermedi.



Trump, geçen hafta gerekirse anlaşma için son tarihi 5 Nisan'ın ötesine uzatmaya açık olduğunu açıklamıştı.



Öte tandan nisan ayına kadar TikTok'un yeni sahibinin netleşmesi bekleniyor.