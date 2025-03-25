Trump Medya, Crypto.com ile ortaklık kurarak kripto ETF’leri piyasaya sürüyor

Trump Medya ve Teknoloji Grubu (TMTG), dijital varlık piyasasına yönelik önemli bir adım atarak Crypto.com ile iş birliği yaptı. Şirket, Truth.Fi markası altında bir dizi borsa yatırım fonu (ETF) ve borsa yatırım ürünü geliştirmek için bağlayıcı olmayan bir anlaşmaya vardığını duyurdu.



Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, bu ETF’ler Crypto.com’un aracı kurumu Foris Capital US LLC aracılığıyla sunulacak ve dijital varlıklarla geleneksel menkul kıymetlerin birleşimini içerecek. Bitcoin (BTC) ve Crypto.com’un platform token’ı Cronos (CRO) bu fonların öne çıkan varlıkları arasında yer alacak. Yeni yatırım ürünlerinin, özellikle ABD ekonomisine odaklanan yatırımcılara hitap etmesi planlanıyor.



Trump Medya’nın CEO’su Devin Nunes, bu girişimin "Amerika Önce" yaklaşımıyla yatırımcılara prensipleriyle uyumlu seçenekler sunmayı amaçladığını belirtti. Nunes, "Siyasi duruşların dikkat dağıttığı şeyler olmadan yenilikçi kripto girişimlerini ve harika Amerikan şirketlerini desteklemeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.



Crypto.com’un kurucu ortağı ve CEO’su Kris Marszalek ise bu ortaklığın sektör için önemli bir yenilik sunduğunu vurgulayarak, "Bu ETF’ler, tüketicilere sadık bir takipçi kitlesine sahip bir markadan daha fazla seçenek sunuyor. Lansmandan sonra 140 milyondan fazla kullanıcımız için Crypto.com uygulamasında erişilebilir olacak" dedi.



TMTG, ETF’lerin yanı sıra şirketin nakit rezervlerinden finanse edilecek olan Truth.Fi Ayrı Yönetilen Hesapları (SMA) sunmayı da planlıyor. Bu finansal girişimin, Charles Schwab tarafından yönetilecek 250 milyon dolarlık bir yatırımla destekleneceği açıklandı.



Yeni ETF’lerin lansmanının bu yılın ilerleyen dönemlerinde yapılması bekleniyor. Ürünlerin ABD, Avrupa ve Asya gibi büyük pazarlarda işlem görmesi planlanıyor.