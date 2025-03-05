Trump'tan çip çıkışı: Para alıyorlar, harcamıyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, 52 milyar dolarlık çip programının sonlandırılması için çağrı yaptı.



Kongre'de yaptığı konuşmasında Trump, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a yasadan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.



Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde yerli yarı iletken üretiminin artırılması amacıyla hayata geçirilen CHIPS Yasası'nı "korkunç bir şey" olarak nitelendiren Trump, "Yüz milyarlarca dolar veriyoruz ve bunun hiçbir anlamı yok. Paramızı alıyorlar ve harcamıyorlar." şeklinde konuştu.



Biden, iki partili çip yasasını 2022 yılında imzalamıştı. Yasa ile birlikte çip üretimini Amerika'ya çekmek için 39 milyar dolar hibe ve yüzde 25 vergi indirimi uygulanmıştı. Ayrıca çip araştırma ve geliştirme programları için 11 milyar dolar ayrılmıştı.



Söz konusu fon TSMC, Intel, Samsung ve Micron gibi önde gelen çip üreticileri arasında paylaştırılmıştı. GlobalFoundries ve Texas Instruments gibi eski nesil çip üreticileri de fondan yararlanmıştı.



Düzenleme ile birlikte çip endüstrisine 400 milyar dolardan fazla yatırım yapılmıştı.