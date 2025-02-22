Trump'tan dijital vergi hamlesi: Karşı tarife uygulayacak

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın Amerikan şirketlerini yurt dışındaki zorbalıklardan korumak için bir karar imzaladığını duyurdu.



Açıklamada, Trump yönetiminin, Amerikan şirketlerine uygulanan dijital hizmet vergileri, para cezaları, uygulamalar ve politikalar gibi yabancı hükümetler tarafından getirilen vergilere karşı tarifeler gibi karşılık verici adımları değerlendireceği kaydedildi.



SORUŞTURMA TALİMATI VERDİ



Yabancı hükümetlerin Amerika'nın vergi tabanını kendi çıkarları için kullanmasına izin vermeyeceği vurgulanan açıklamada, söz konusu kararla, ABD Ticaret Temsilciliğine, Trump'ın ilk döneminde başlatılan dijital hizmet vergilerine ilişkin soruşturmaları yenileme ve Amerikan şirketlerine karşı ayrımcılık yapan dijital hizmet vergilerini kullanan diğer ülkeleri soruşturma talimatı verildiği bildirildi.



Açıklamada, Amerikan şirketlerinin Avrupa Birliği'ndeki (AB) tüketicilerle nasıl etkileşim kuracağını belirleyen Dijital Piyasalar Yasası ve Dijital Hizmetler Yasası gibi düzenlemelerin, yönetim tarafından mercek altına alınacağı aktarıldı.



ÇİN'DEKİ ABD YATIRIMLARINA KISITLAMA



Öte yandan ABD Başkanı Trump, Çin'in ABD'nin teknoloji, kritik altyapı, sağlık, tarım, enerji, ham madde ve diğer stratejik sektörlerine yatırım yapmasını kısıtlamaya yönelik bir kararı da imzaladı.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu kararla ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarının, özellikle Çin gibi yabancı rakiplerden gelen tehditlere karşı korunmasının amaçlandığı kaydedildi.



YÜKSEK TEKNOLOJİ İÇİN DÜZENLEMELER YOLDA



Açıklamada, ABD Yabancı Yatırım Komitesi'nin (CFIUS), teknoloji, kritik altyapı, sağlık, tarım, enerji, ham madde gibi stratejik sektörlerde Çin yatırımlarını kısıtlamak için kullanılacağı aktarıldı.



Amerikan sermayesi, teknolojisi ve bilgisinin Çin gibi yabancı rakipler tarafından kötüye kullanılmasını önlemek için yeni kurallar getirileceği belirtilen açıklamada, sadece Amerikan çıkarlarına hizmet eden yatırımlara izin verileceği ifade edildi.



Açıklamada, Trump yönetiminin yarı iletkenler, yapay zeka, kuantum teknolojisi, biyoteknoloji, havacılık ve diğer hassas sektörler dahil olmak üzere Çin'e yönelik ABD yatırımları üzerinde yeni veya genişletilmiş kısıtlamalar getirmeyi de değerlendireceği kaydedildi.