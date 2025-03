TSMC'den ABD'ye dev yatırım

TSMC CEO’su C. C. Wei, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşme sonrasında planladıkları 100 milyar dolar değerindeki yatırımı duyurdu. Buna göre şirket, üç yeni çip üretim tesisi, iki gelişmiş paketleme tesisi ve büyük bir AR-GE merkezini Amerika Birleşik Devletleri’nde kuracak.



TSMC'nin bu yeni projesi, şirketin ABD'deki toplam yatırımını yaklaşık 165 milyar dolara çıkaracak. Arizona'daki yeni tesisler, gelişmiş yarı iletken üretim teknolojileri kullanarak çip üretim kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Bu yatırımların, ABD'nin yarı iletken üretim kapasitesini ve teknolojik bağımsızlığını artıracağı düşünülüyor.



Yatırımları memnuniyetle karşıladığını ifade eden ABD Başkanı Donald Trump, “İhtiyacımız olan çipler ve yarı iletkenleri burada üretebilmeliyiz. Bu bizim için bir ulusal güvenlik meselesi” sözlerini kullandı.



Uzmanlar, söz konusu projelerin Trump yönetimi için ulusal güvenlik dışında finansal anlamda da önem arz ettiğini belirtiyor. TSMC’nin yatırımı, ülke ekonomisine ve istihdamına da önemli katkılar sağlama potansiyeline sahip. İnşa edilecek beş tesisin, on binlerce yeni iş imkanı yaratacağının altı çiziliyor.



Dünyanın en büyük çip üreticisi olan Tayvanlı şirket, teknoloji sektörünün devlerine hizmet veriyor. Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm, MediaTek, Broadcom gibi lider firmalar, TSMC’nin müşterileri arasında.



Amerika’da kurulacak yeni tesisler sonrası gelişmiş yarı iletken ve çip üretim kapasitesini artıracak TSMC’nin pazardaki payını büyüteceği ve sektöründeki liderliğini devam ettireceği tahmin ediliyor.