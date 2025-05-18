Türk bilim insanları geliştirdi: İHA gövdeleri kendi kendini onaracak

Çukurova Üniversitesi'nde bilim insanları hava ve uzay araçlarının gövdelerinde kullanılan malzemeyi kendi kendini yenileyebilir hale getiren buluşa imza attı.

Türk bilim insanları geliştirdi: İHA gövdeleri kendi kendini onaracak

Türk bilim insanları, insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı () başta olmak üzere, hava ve uzay araçlarının gövdelerinde kullanılan malzemenin kendini yenileyebilmesini sağlayan buluşa imza attı.  

Son 10 yıldır elyaf takviyeli polimer esaslı kompozitler üzerine çalışmalar yürüten Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Geren ve ekibinin geliştirdiği projenin patenti de alındı. 

Prof. Dr. Geren, konuyla ilgili elde ettikleri 8 patent olduğunu ve bunların Türkiye'de kalarak fayda sağlaması için sanayicilerden destek beklediklerini belirtti.

Türk bilim insanları geliştirdi: İHA gövdeleri kendi kendini onaracak - 1 Prof. Dr. Necdet Geren, projelerinin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

"UÇAK SANAYİSİNİN GELECEĞİ OLACAK"

Kendi kendini tamir eden elyaf takviyeli polimer kompozitler geliştirdiklerini belirten Prof. Dr. Necdet Geren şunları kaydetti:

“Kullandığımız malzemeler karbon elyaflı polimer kompozittir. Bunlar hem Airbus hem Boeing’in son uçaklarında kullanılan ve uçağın gövdesini oluşturan malzemelerdir.

Aynı malzemeler İHA ve ’larda da kullanılıyor. Dünyada uçak sanayinin gelecek yıllarda kullanılacak malzemesi olacaktır ve şu anda da başlamış durumda.

"BİZ KIRILMAYI ENGELLEDİK"

Fakat bu malzemenin en büyük problemi çatlakların çok hızlı büyümesi ve kırılmaya açık olmasıdır. Polimer kırılgan bir malzeme olduğu için çatlaklar hızlı bir şekilde gelişiyor ve ani bir kırılma meydana geliyor. Biz buna katastrofik kırılma diyoruz. Biz yaptığımız proje ile malzemede bu katastrofik kırılmayı engelleyecek, kendi kendini tamir etme özelliği sağlayacak bir buluş yaptık ve patentini aldık.” 

Türk bilim insanları geliştirdi: İHA gövdeleri kendi kendini onaracak - 2 Buluşun havacılığın yanı sıra otomotiv ve enerji sektörlerinde de kullanılabileceği belirtildi.  

"SANAYİCİLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ"

Geliştirilen malzemenin gelecekte sağlayacağı faydalardan da bahseden Prof. Dr. Necdet Geren, “Bu buluşun sadece havacılık değil, elektrikli araçların batarya kutularında, yakın gelecekte elektrik yerine yakıt olarak hidrojen tanklarının kullanılacağını düşündüğümüzde hidrojen depolamada, rüzgar türbinlerinin kanatlarının kendi kendini tamiri gibi çok sayıda avantaja sahip olacağız.

Bunların hepsi milyarlarca dolarlık sektörlerdir ve ülkemize ekonomik açıdan büyük katkısı olacaktır. Bu proje kapsamında 8 patent aldık ve bunların ülkemizde kalabilmesi, burada faydalı olabilmesi için sanayicilerimizin patentlerimizi desteklemesini istiyoruz” dedi. 


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