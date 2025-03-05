Türkiye’de geçtiğimiz ay en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılının Şubat ayında Türkiye’de kaç araba satıldığını açıkladı. Bu verilere göre Şubat 2025’te toplam 76 bin 21 adet araç satıldı ve bunların 10 bin 324 tanesi elektrikli otomobillerdi. Geçtiğimiz ay Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobil 3 bin 310 adetle Tesla’nın Model Y’si oldu. Onu 2 bin 38 adet satışla Togg’un T10X modeli takip etti. İşte Şubat 2025’te Türkiye’de en çok satılan 10 elektrikli araç:



2024 yılında elektrikli araçların otomotiv endüstrisindeki pazar payı %10.1’di. 2025 yılının Şubat ayında bu oranın %13.58’e yükseldiği görülüyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de toplam 99 bin 489 elektrikli araba satılmıştı. Uzmanlar, bu yıl elektrikli otomobil satışlarının 100 bini rahatlıkla geçeceğini tahmin ediyor.



ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN ARTILARI NELER?



Türkiye’de olduğu gibi globalde de elektrikli araçlara olan talep günden güne artıyor. Elektrikli modelleri tercih etmenin birçok avantajı var. Bunların başında çevre dostu olmaları geliyor.

Elektrikli araçlar egzoz emisyonu üretmediği için havayı daha az kirletir ve temiz bir çevreye katkıda bulunur. Elektrik, fosil yakıtlara göre birçok ülkede daha ucuzdur. Bunun yanı sıra elektrikli motorlar, içten yanmalı motorlara göre enerji verimliliğinde üstündür. Daha az enerjiyle daha uzun mesafe kat edebilirler. Elektrikli otomobiller çok sessiz çalıştıkları için gürültü kirliliğini de azaltır. Birçok ülkede elektrikli araçları teşvik için vergi indirimleri gibi avantajlar sunulur.