Uber, Tesla'ya göz kırptı: "Kimse Musk'a rakip olmak istemiyor"

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, şirketinin robotaksiyi hayata geçirdiğinde Tesla ve Elon Musk ile çalışabileceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.



Musk, ocak ayında Tesla'nın 2025 yazında ücretli bir robotaksi hizmeti başlatacağını söylemişti.



Khosrowshahi, Tesla'nın araçlarının Uber'de de yolculuk imkânı sunmasının şirkete fayda sağlayacağını söyledi.



Kimsenin Tesla ve Musk ile rekabet etmek istemediğini söyleyen Khosrowshahi, iki şirketin ortaklığıyla gelirin maksimum seviyeye çıkacağını dile getirdi.



Khosrowshahi, Thompson'a aynı kuralın gıda sektöründe de geçerli olduğunu, restoranların daha fazla müşteriye ulaşmak için çeşitli teslimat hizmetleri kullandığını söyledi.



Tesla ile ortaklık kurma isteğini daha önce de dile getiren Khosrowshahi, "Elon Musk'la rekabet etmek kolay bir mesele değil ve biz hiçbir şeyi hafife almıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



Uber'in Waymo ve Wayve gibi diğer otonom araç üreticileriyle de ortaklıkları bulunuyor.

