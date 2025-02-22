Veri gizliliği savaşı: Apple, bulut depolama hizmetini İngiltere'de geri çekti

Apple, İngiltere hükümetinin müşteri verilerine erişim talebine yanıt olarak, en güvenli bulut depolama hizmetini ülkeden çekme kararı aldı.



Şirket, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık’ta Gelişmiş Veri Koruma (ADP) hizmetimizi artık sunamayacağımızı duyuruyoruz" dedi.

Bu sistem, kullanıcıların iCloud’da depolanan verilerini uçtan uca şifreleme ile koruyordu.



Apple’ın bu adımı, geçen ay İngiltere hükümetinin, İstihbarat Yetkileri Yasası (Investigatory Powers Act - IPA) kapsamında şirkete "teknik yetenek bildirimi" göndermesinin ardından geldi.

Eleştirmenler tarafından 'Gözetleme Yasası' olarak adlandırılan bu yasa, hükümetin terör ve çocuk istismarı gibi suçları araştırmak için gerekli olduğunu savunduğu bir düzenleme.



Yasa, bu tür bildirimleri alan şirketlerin hükümetin taleplerini kamuoyuyla paylaşmasını yasaklıyor, bu nedenle Apple’ın kararı, şirketin ilk defa dolaylı olarak bu durumu kabul ettiği anlamına geliyor.

SON 10 YILIN EN BÜYÜK ŞİFRELEME SAVAŞI



IPA’nın Apple’a karşı kullanımı, yasanın geçen yıl güncellenmesinden bu yana ilk kez gerçekleşti ve bu, teknoloji endüstrisinde son 10 yılın en büyük şifreleme savaşı olarak değerlendiriliyor.



Apple yaptığı açıklamada, "Kullanıcılarımızın kişisel verilerini en yüksek güvenlik seviyesinde koruma taahhüdümüz devam ediyor ve gelecekte bunu Birleşik Krallık'ta yeniden sunmayı umuyoruz." dedi.



Ayrıca şirket, "Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, hiçbir ürün veya hizmetimiz için bir 'arka kapı' veya 'ana anahtar' oluşturmadık ve asla oluşturmayacağız." ifadelerini kullandı.



İNGİLTERE HÜKÜMETİ APPLE’DAN ‘ARKA KAPI’ TALEP ETTİ



Hükümetin Apple’dan talep ettiği "arka kapı" erişimi, yetkililerin mahkeme onayıyla iPhone yedeklemeleri ve diğer iCloud verilerine ulaşmasını sağlayacaktı.

Apple bile bu verilere erişemiyordu, ancak yasa sayesinde İngiliz makamları dünyanın herhangi bir yerindeki Apple kullanıcılarının şifreli iCloud verilerine ulaşabilecekti.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HÜKÜMETE KARŞI BİRLEŞTİ

Bu ayın başlarında İngiltere hükümetinin bu talebi basına yansıdıktan sonra, teknoloji sektörü hükümete karşı birleşerek harekete geçti.



Meta’nın WhatsApp bölüm başkanı Will Cathcart, "Eğer İngiltere, Apple’ın güvenlik sistemine küresel bir arka kapı eklenmesini zorunlu kılarsa, bu herkesin güvenliğini tehlikeye atar. Bir ülkenin gizli kararı hepimizi riske atabilir ve bu durdurulmalıdır." dedi.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR YETKİ AŞIMI



Apple, IPA yasasında yapılan en son değişiklikler 2024’ün başlarında parlamentodan geçerken, hükümetin bu taleplerini "benzeri görülmemiş bir yetki aşımı" olarak değerlendirmiş ve bu tür müdahalelerin devam etmesi halinde bazı hizmetlerini ülkeden çekebileceğini belirtmişti.



Apple’ın mesajlaşma servisleri iMessage ve FaceTime ise uçtan uca şifrelenmiş durumda ve hükümetin bu hizmetlere yönelik herhangi bir talebi olmadığı için İngiltere’de kullanılmaya devam edecek.

