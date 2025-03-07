Windows 11 not defteri uygulaması, ChatGPT desteğiyle “Yeniden Yazma” özelliğine kavuştu

"Rewrite" özelliği, bir metni yeniden yazma, tonunu değiştirme ya da uzunluğunu ayarlama imkanı sunuyor. Kullanıcılar, bir metni vurguladıktan sonra, "Rewrite" düğmesine tıklayarak bu özellikten yararlanabiliyor. Sistem, vurgulanan metin için üç farklı yeniden yazma seçeneği sunuyor ve kullanıcılar kendilerine en uygun olanı seçebiliyor.



Bu yenilik, Windows Insider Programı aracılığıyla test edildikten sonra tüm kullanıcıların hizmetine sunulmuş durumda. Ancak bu özelliğin kullanımı sınırlandırılmış.

Microsoft 365 aboneleri, her ay başında hesaplarına tanımlanan 60 AI Kredisini harcayarak Rewrite özelliğini kullanabiliyor. Her yeniden yazım için kredi bakiyenizden 1 AI Kredisi düşülüyor. Copilot Pro aboneleri ise yapay zeka özelliklerini sınırsız kullanma hakkına sahip oluyor.



MİCROSOFT 365 ABONELİĞİNİN FİYATI NE KADAR?



Microsoft 365 için iki farklı abonelik planı sunuluyor.



Bireysel Plan: Aylık 329,99 TL veya yıllık 3.299,99 TL. Bu plan tek kullanıcı için tasarlanmıştır ve 1 TB bulut depolama alanı içerir.



Aile Planı: Aylık 409,99 TL veya yıllık 4.099,99 TL. Bu seçenek 2-6 arası kullanıcı için uygundur ve kişi başına 1 TB bulut depolama alanı sunar.



Copilot Pro aboneliğinin fiyatı ne kadar



Bireysel Aylık Abonelik: 720 TL.



Notepad uygulamasına entegre edilen bu yenilikçi özellik, Microsoft'un yapay zeka destekli araçlara yaptığı yatırımların bir parçası olarak dikkat çekiyor. Şirket, yapay zeka teknolojisini günlük hayatın çeşitli yönlerine entegre ederek kullanıcı deneyimini daha ileri bir seviyeye taşımayı amaçlıyor.