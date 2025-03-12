Windows 11’in paylaşım aracına iki yeni özellik ekleniyor

Microsoft, Windows 11’in kullanıcı deneyimini sürekli olarak geliştirmeye yönelik çabalarının bir parçası olarak, yerleşik paylaşım aracına iki önemli özellik eklemeyi planlıyor: Entegre bir görüntü düzenleyici ve dosya sıkıştırma özelliği. Bu geliştirmeler, içerik paylaşım süreçlerini daha pratik ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlıyor.



GÖRÜNTÜ DÜZENLEYİCİ İLE DAHA FAZLA KONTROL



Yeni yerleşik görüntü düzenleyici sayesinde, kullanıcılar fotoğraflarını paylaşmadan önce doğrudan düzenleyebilecekler. Araç, basit kırpma, döndürme ve temel düzenleme seçeneklerini sunarak kullanıcıların hızlı bir şekilde görsellerini optimize etmesine olanak tanıyacak. Özellikle sosyal medya ya da profesyonel içerik paylaşımı yapan kullanıcılar için bu yenilik büyük bir kolaylık sağlayabilir.



DOSYA SIKIŞTIRMA İLE HIZ KAZANILACAK



Paylaşım aracına eklenen dosya sıkıştırma özelliği, büyük boyutlu dosyaların daha hızlı ve kolay bir şekilde paylaşılmasını sağlayacak. Bu özellik, e-posta gönderimleri veya düşük bant genişliği gibi durumlarda işlevsel olma potansiyeline sahip. Özellikle yüksek çözünürlüklü görseller ya da büyük belge dosyaları paylaşan kullanıcılar için bu yenilik büyük bir avantaj sunacak.



Windows 11'in paylaşım aracı, farklı platformlarla uyumluluğu sayesinde içerik paylaşımını hem kolay hem de esnek hale getiriyor. Bu araç, kullanıcıların içeriklerini doğrudan e-posta, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları gibi farklı platformlara aktarmasını sağlarken, sık kullanılan uygulamalara hızlı erişim imkanı sunuyor. Çapraz platform desteği ile Windows, Android ve iOS cihazlar arasında kesintisiz bir entegrasyon sağlayarak içeriklerin zahmetsizce taşınmasına olanak tanıyor. Ayrıca, görsellerden büyük dosyalara kadar geniş bir dosya uyumluluğu ile kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına hitap ederken, paylaşım sürecini optimize ediyor.

