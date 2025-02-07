Xiaomi hisseleri rekor kırdı: Sevkiyat tahminlerinde artış

Xiaomi'nin hisseleri, yeni ürün lansmanları ve Çin’in ulusal teşvik programından elde edilen faydalar nedeniyle Hong Kong’da tarihi zirveye ulaştı.

Bu hafta yüzde 12 yükselen Xiaomi hisseleri, şirketin ay sonuna kadar iki yeni ürün üst segment SU7 Ultra elektrikli araç ve 15 Ultra akıllı telefon piyasaya süreceğini açıklamasının ardından ivme kazandı.

Ayrıca, Çin’in tüketici teşvik programı kapsamında mevcut Xiaomi akıllı telefonlarına olan talep de arttı.



SEVKİYAT TAHMİNLERİNDE ARTIŞ



HSBC Holdings Plc analisti Frank He, Xiaomi’nin akıllı telefon sevkiyat tahminlerini 2025 için yüzde 2, 2026 için ise yüzde 3 artırdı.

Çin’in teşvik programına giyilebilir cihazları da dahil etmesi, Xiaomi’nin kısa vadeli büyümesini destekleyen bir başka faktör olarak öne çıkıyor.

DEEPSEEK ETKİSİ



Ayrıca analist, Xiaomi’nin yapay zeka maliyetlerindeki hızlı düşüşten de fayda sağlayabileceğini belirtti.

DeepSeek R-1 yapay zeka modelinin piyasaya sürülmesi, bu düşüşü tetikleyen ana faktörlerden biri oldu.



ÇİN TEKNOLOJİ HİSSELERİ YÜKSELİŞTE



Çinli teknoloji hisseleri, DeepSeek’in piyasaya sürülmesiyle birlikte internet şirketlerine yönelik yatırımcı ilgisinin artmasıyla yükselişe geçti ve boğa piyasasına yaklaştı.



Xiaomi hisseleri, 2024’te %120’den fazla artış göstererek beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Özellikle Çin’in elektrikli araç (EV) pazarına girişinin ardından büyük bir ivme kazandı. Bu yükseliş, BYD Co. ve XPeng Inc. gibi küresel rakiplerini geride bıraktı.



Bu büyümenin 2025'te de devam etmesi bekleniyor. HSBC, Xiaomi’nin fabrika kapasitesinin genişlemesiyle birlikte teslimat hacimlerinin artacağını öngörüyor.