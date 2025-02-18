Xiaomi hisselerinde otomobil zirvesi

Çinli tüketici elektroniği şirketi Xiaomi'nin hisseleri, yeni otomobil modeline dair haberlerin ardından rekor seviyelere yükseldi.



Xiaomi hisseleri gün içerisinde yüzde 5,9 artışla yüzde 47,80 Hong Kong dolarına kadar yükseldi.



Hisselerdeki yükselişte yeni otomobil modeline vergi muafiyeti uygulanacağı haberleri etkili oldu.



Xiaomi'nin YU7 spor aracı, haziran ve temmuz ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.



Çin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın otomobil modelini satın alma vergisinden muaf veya indirime uygun araçlar listesine aldığı belirtildi.



Diğer taraftan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in iş dünyası liderleriyle yaptığı görüşmede Xiaomi İcra Kurulu Başkanı Lei Jun da yer almıştı.



Şirketin hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 40 artış gösterdi.