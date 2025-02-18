Yapay zeka etkisi: 200 milyar dolarlık yatırım dalgası geliyor

Çok uluslu ABD yatırım bankası Goldman Sachs’e göre, yapay zeka önümüzdeki yıllarda Çin borsasında büyük değişimler yaratabilir ve 200 milyar dolarlık yatırım çekebilir. Ancak analistler, bu yükselişin kalıcı olması için hükümetin ekonomiyi destekleyen adımlar atması gerektiğini söylüyor.



Goldman Sachs stratejistleri, Çin CSI 300 endeksi'nin yıl sonunda yüzde 19’luk yükseliş potansiyeline dikkat çekiyor. Yapay zekanın yaygın kullanımıyla, Çin’de şirketlerin kârlarının yıllık yüzde 2,5 oranında artabileceği tahmin ediliyor.



Goldman Sachs analistleri, "Bu durum yatırımcı güvenini artırabilir ve Çin borsasına 200 milyar dolardan fazla yatırım girmesine yol açabilir." diyor.



Ancak uzmanlara göre, yapay zekanın getirdiği fırsatlardan tam anlamıyla faydalanmak için Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici politikalar uygulaması gerekiyor.



Analistlere göre iç talebi artırmak, enflasyonu dengede tutmak, makroekonomik istikrarsızlıkları gidermek gibi adımların atılması önemli... Eğer bu teşvikler sağlanmazsa, yapay zeka odaklı yükselişin kalıcı olmayabileceği belirtiliyor.



Son yıllarda ABD borsası, yapay zekanın etkisiyle büyük bir yükseliş yaşadı. ChatGPT’nin 2022’de piyasaya sürülmesinden bu yana, ABD borsası yaklaşık 13 trilyon dolarlık bir değer kazandı. Bu dönemde Çin hisselerinin performansı düşük kaldı.



Goldman Sachs, yatırımcıların Çin’in yapay zeka sektörüne temkinli yaklaşmaları gerektiğini belirtiyor. Çünkü veri gizliliği, düzenleyici engeller, ulusal güvenlik riskleri, Batılı ülkelerin teknoloji ihracatına yönelik kısıtlamaları gibi faktörler, sektörün geleceği üzerinde belirsizlik yaratıyor.



Ancak analistlere göre, eğer Çin’deki yapay zeka şirketleri piyasa değerlerini önümüzdeki yıl içinde 3 trilyon dolar artırabilirse, bu küresel olarak 200 milyar dolarlık bir yatırım akışı anlamına gelebilir.