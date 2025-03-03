Yapay zeka için 16 milyar dolarlık borçlanma planı

SoftBank'ın yapay zeka yatırımları için 16 milyar dolar borç almayı planladığı bildirildi.



Information'ın haberine göre SoftBank CEO’su Masayoshi Son’un planı geçen hafta bankalara iletildi.



Şirketin 2026 yılında da 8 milyar dolarlık ek borçlanmaya gidebileceği ifade edildi.



Yapay zeka yatırımlarını genişletmeyi hedefleyen şirket, ChatGPT’nin sahibi OpenAI’ye 25 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor.



Şirket, daha önce de Stargate için 15 milyar dolarlık yatırım taahhüt etmişti.



Oracle, OpenAI ve SoftBank ortaklığında kurulan Stargate, ABD'nin yapay zeka liderliği için 500 milyar dolara kadar yatırım yapmayı hedefliyor.



Söz konusu girişim ocak ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulmuştu.