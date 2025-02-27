Yapay zeka için buluttan vazgeçiyor

Google, yapay zekaya daha fazla kaynak ayırmak için bulut sistemlerinde küçülmeye gideceğini açıkladı.

Yapay zeka için buluttan vazgeçiyor

, bulut biriminde çalışan bazı personelleri işten çıkardı.

Şirket, bu adımın iş büyümesine ve yatırımlarına kaynak ayırmak amacıyla atıldığını açıkladı.

Karar şirketin bulut bölümündeki büyümenin yavaşlamasınına ardından geldi. Ayrıca şirketin yapay zeka önemli ölçüde yatırım yapacağı duyurulmuştu.

Google, ocak ayında OpenAI'nin rakibi Anthropic'e 1 milyar dolar yatırım yapmıştı. Yapay zekaya güç sağlamak için ise 20 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımına hazırlandığı bildirilmişti.

Teknoloji şirketi, Pixel ve Android ekipleri için gönüllü çıkış programı da dahil olmak üzere işgücüne yönelik önemli değişiklileri hayata geçirmişti.

Öte yandan işten çıkarmalara rağmen, Google Cloud'un yapay zeka odaklı büyüme hedefinin önemli bir parçası olması bekleniyor.

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