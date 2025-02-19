Yapay zekada Çin tehdidi abartılıyor mu? Nvidia yüzünü rekora çevirdi

ABD'li çip üreticisi Nvidia, Çinli yapay zeka DeepSeek'in başlattığı satış furyasındaki kayıplarının önemli bir kısmını geri aldı.



Nvidia hisseleri, dün yüzde 1'e yakın yükselişle 139,40 dolara yükseldi. Böylece NVDA hisseleri, dört haftanın en yüksek seviyesini görmüş oldu.



Çip üreticisinin hisseleri 10 Ocak'ta 153 dolar ile zirveyi görmüştü. DeepSeek'in düşük maliyetli yapay zekası daha az çip ihtiyacı olacağına dair beklentileri artırdı. Bu durum Nvidia'da sert satışa yol açtı ve 3 Şubat'ta 113 dolara kadar geriledi.



Bu seviyeden gelen alımların ardından toparlanmaya başlayan Nvidia, yeniden zirveye yaklaşmaya başladı. Şirketin hisseleri 3 Şubat ile 18 Mart aralığında yüzde 26 artış kaydetti.



Analistler, yatırımcıların Çin'den gelen yapay zeka tehdidinin abartıldığına inanmaya başladığını belirtti. Bank of America (BofA), yapay zeka harcamalarını artırmaya yönelik yeni planların açıklandığına dikkat çekerek, şirketin hissesine yönelik hedef fiyatını 190 dolar olarak güncelledi.



Avrupa Komisyonu yapay zeka altyapısına 200 milyar euro, Fransa ise 109 milyar euro yatırım yapacağını duyurmuştu.

