Yapay zekada dengeler değişecek mi? Amazon da piyasa giriyor

Amazon, yapay zekada dengeleri değiştirme hedefiyle harekete geçti.



Şirketin OpenAI ve Anthropic ile rekabet edecek yeni bir yapay zeka modeli üzerinde çalıştığı bildirildi.



Business Insider'ın haberine göre yapay zeka projesinin Nova markası altında haziran ayına kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.



Amazon'un hızlı yanıt veren ve genişletilmiş düşünme yeteneklere sahip karma akıl yürütme yaklaşımı ile çalışan yapay zeka modeli üzerinde çalıştığı belirtildi.



Şirketin öncelik verdiği konulardan birinin de fiyat olduğu ifade edildi. Yeni modelin OpenAI, Anthropic ve Gemini'ye göre daha uygun fiyatlı hale getirilmesi hedefleniyor.



Amazon, Anthropic'e bugüne kadar 8 milyar dolar yatırım yaptı. İki şirket, yapay zeka çipleri ve bulut bilişim gibi alanlarda iş birliği gerçekleştirdi.