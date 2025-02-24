Yapay zekanın sağlığa maliyeti 5,4 milyar dolar

Yapay zeka teknolojileri hızla gelişiyor, dev şirketler milyarlarca dolarlık yatırımlar yapıtor. Ancak bu yatırımların hava kirliliği ve insan sağlığına etkileri de korkutuyor.



Google, Microsoft ve Meta gibi şirketlerin yapay zeka yatırımlarının devasa sağlık maliyetleri yarattığı ortaya çıktı.



UC Riverside ve Caltech tarafından yapılan yeni bir araştırma, Big Tech'in veri merkezlerinden kaynaklanan kirliliğin ABD kamu sağlığı sistemine son beş yılda tahmini 5,4 milyar dolara mal olduğunu ortaya koydu.



Söz konusu veri merkezleri için büyük miktarda elektrik ihtiyacı ortaya çıktığı kaydedilirken, bu elektriğinin fosil yakıtlardan karşılandığı aktarıldı. .



Araştırmacılar, yüksek enerji kullanımıyla birlikte ortaya çıkan hava kirliliğinin kanser, astım ve diğer hastalık vakalarında artışa yol açtığını ifade etti.



2023 yılında veri merkezi kaynaklı kirliliğin sağlık maliyetlerini bir önceki yıla göre yüzde 20 artırarak 1,5 milyar dolara yükselttiği hesaplandı.



2019-2023 arasındaki beş yıllık süreçte Google'ın 2,6 milyar dolarla en yüksek sağlık maliyetinden sorumlu olduğu tahmin edildi. Onu 1,6 milyar dolarla Microsoft ve 1,2 milyar dolarla Meta takip etti.



Google, Microsoft ve Meta, araştırmanın kirlilik seviyelerini abarttığını iddia ederek, sonuçlara tepki gösterdi.



Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta'nın bu yıl yapay zeka için 300 milyar doların üzerinde harcama yapması bekleniyor.