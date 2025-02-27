Yeni Alexa+ tanıtıldı: Sanal güvenlik görevliniz olacak

Amazon, 2014 yılında piyasaya sürdüğü sanal asistan ve hoparlör sistemi Alexa’yı geliştirmeye devam ediyor. Şirket, New York’ta düzenlediği lansmanda, yapay zeka teknolojileriyle donatılan, daha sofistike bir versiyon olan Alexa+’ı basın mensupları ve teknoloji meraklılarıyla buluşturdu.



Lansmanda söz alan Amazon Cihazlar ve Hizmetler Şefi Panos Panay, Alexa+’ın bir Amazon müşterisinin hesabındaki bilgileri kullanarak “Bu sene kaç kitap okudum” gibi sorulara yanıt verebileceğini aktardı. Yeni asistanın çok daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacağının altını çizen Panay, “Yeni Alexa, hayatınızdaki hemen hemen her şeyi biliyor. Programınız, akıllı eviniz, kullandığınız cihazlar, iletişim kurduğunuz kişiler ve tercih ettiğiniz eğlence türlerine kadar…” şeklinde konuştu.



FARKLARI NEDİR?



Yeni asistan, kullanıcıların okuduğu kitaplardan katıldıkları etkinliklere kadar geniş yelpazede bilgilere ulaşıyor ve bunları kullanarak kişiselleştirilmiş hizmetler sunuyor. Örnek vermek gerekirse Alexa+, Amazon hesabınızdan elde ettiği verileri kullanarak ilginizi çekebilecek konserlerin biletleri hakkında bilgilendirme yapabiliyor, restoran rezervasyonları önerebiliyor, kullanıcının ruh halini anlayarak buna uygun yanıtlar üretebiliyor.



Alexa+ aynı zamanda görsel algılama yeteneği sayesinde kamera görüntülerinden bilgi edinebiliyor ve bu bilgileri soruları yanıtlarken kullanabiliyor. Bu özellik sayesinde Alexa’nın kullanıcılarla daha akıllı bir şekilde etkileşime geçeceği iddia ediliyor. Amazon yetkilisi Panay, “Biraz gergin olduğumu anlıyor ve beni sakinleştirmeye çalışıyor” sözleriyle bu özelliği örneklendiriyor.

''İNSAN BENZERİ KONUŞMA AKIŞI SUNACAK''



Yeni Alexa, kullandığı üretken yapay zeka teknolojileri sayesinde daha doğal ve insan benzeri bir konuşma akışı sunacak. Aynı zamanda önceki konuşmalarınızı hatırlayarak daha bağlamsal ve anlamlı yanıtlar üretebilecek.



Amazon’un akıllı asistanı artık çok daha fazla sayıda gelişmiş cihazla uyumlu. Alexa+’ın akıllı ev cihazlarını yönetebileceği ve karmaşık rutinleri yönetebileceği lansmanda vurgulandı.



Alexa+ güvenlik ve gizlilik departmanında da daha gelişmiş olacak. Şirket, yeni versiyonun kullanıcı verilerini daha güvenli şekilde saklayacağını, kullanıcıların verilerini gözden geçirmelerine ve silmelerine olanak sağlayacağını belirtti.

''SANAL GÜVENLİK GÖREVLİNİZ''



Bunun dışında uyumlu güvenlik kameralarından gelen görüntüleri analiz edebilen Alexa+’ın, belli bir sahnede ne olduğunu açıklayabildiği öne sürülüyor. Panay, “O sizin sanal güvenlik görevliniz” sözleriyle bu alanda akıllı asistanlarına ne kadar güvendiğini gösteriyor