Yeni nesil MacBook Air tanıtıldı: Türkiye fiyatı ve satışa çıkacağı tarih belli oldu

Apple, teknoloji dünyasının merakla beklediği yeni MacBook Air modelini tanıttı. Şirket, bu yeni cihazda gelişmiş performans ve enerji verimliliği sunan, kendi üretimi olan M4 çipi kullandı. M4 çip, önceki nesillere göre daha hızlı işlem gücü ve grafik performansı vadediyor.



Yeni MacBook Air, 13 inç ve 15 inç olmak üzere iki ekran boyutu seçeneğiyle satışa sunuldu. Apple, müşterilerine Gök Mavisi, Gece Yarısı (siyah), Yıldız Işığı (sarı) ve Gümüş isimli dört ayrı renkten birini seçme şansı veriyor.





Şirket, Yeni Nesil MacBook Air’in pil ömrünün 18 saat olduğunu açıkladı. 12 MP Center Stage destekli FaceTime kamerası, MagSafe şarj bağlantısı, iki adet Thunderbolt 4 portu ve kulaklık jakıyla gelecek cihaz, 32 GB’a kadar birleşik bellek ve 2 TB’a kadar SSD depolama sunuyor.



MacBookAir’de ses sistemi olarak Dolby Atmos kullanılıyor. Liquid Retina ekranıyla bir milyar renk desteği sunan bu model, yüksek kontrast oranı ile görsel deneyimi üst seviyeye taşıyor.



MacBook Air Türkiye’de ne kadara satılacak



Ön siparişe açılan MacBook Air, 12 Mart’tan itibaren genel satışa çıkacak. 13 inç ekran boyutlu modelin başlangıç fiyaatı 49.999 TL, 15 inç modelin başlangıç fiyatı ise 59.999 TL olarak belirlenmiş. GPU ve depolama alanı seçeneklerine göre fiyatlar yükselebiliyor.



MacBook Air’in 24 GB birleşik bellek ve 512 GB SSD depolama seçeneği sunan versiyonu 69.999 TL (13 inç) ve 79.999 TL’den (15 inç) satılıyor.