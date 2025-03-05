Yenilenen iPad’in Türkiye fiyatı belli oldu: 11 inç iPad’in özellikleri ve satış tarihi açıklandı

Teknoloji devi Apple, 11. Nesil iPad modelini tanıttı. Yapılan en büyük yenilik, cihazın artık A14 çipi yerine Apple’ın ürettiği A16 Bionic yonga setini kullanması. A16 çipi, sağladığı daha yüksek performansla iPad’in uygulamalar arasında hızlı geçişler yapmasına, aynı anda birden fazla işlemi kolaylıkla yapabilmesine olanak sağlayacak.



EKRAN VE TASARIM



nceki nesilde 10,9 inç olan ekran boyutu küçük bir artışla 11 inçe yükseltildi. Yeni iPad, 11 inç Liquid Retina ekranıyla gelecek. Geniş renk yelpazesi ve True Tone teknolojisiyle donatılan ekran, canlı ve net görüntüler sunuyor. Cihazın taşınabilirliğini kolaylaştıran ince ve hafif çerçeve, yeni nesilde de korunmuş.



KAMERA VE MULTİMEDYA



11 inç iPad’de kamera konusunda bir güncelleme yapılmadı. Önceki nesilden bildiğimiz 12 MP geniş açılı arka kamera ve ön tarafta yer alan 12 MP selfie kamerası 11. Nesil’de de kullanılmaya devam edecek.



DEPOLAMA VE BAĞLANTI TERCİHLERİ



Yeni iPad 11 inç (A16), 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanı sunan üç farklı seçeneğe sahip. Önceki nesilde 64 GB olan hafıza en az iki katına çıktı. Bluetooth versiyonu 5.2’den 5.3’e yükseltilen cihaz, ön ve arka kamerada HDR 3 yerine Akıllı HDR 4 özelliğini kullanmaya başlayacak.



