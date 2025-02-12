Zuckerberg'den düşük maliyetli çip hamlesi

Teknoloji devi Meta'nın Koreli yapay zeka çip girişimini satın almaya hazırlandığı belirtildi.



ABD basının yer alan haberlere göre Mark Zuckerberg'in şirketi Meta, yapay zeka çip girişimi FuriosaAI satın almak için girişimleri hızlandırdı. Satın alma anlaşmasının gelecek ay tamamlanması bekleniyor.



FuriosaAI, yapay zeka uygulamalarını optimize eden çipler konusunda uzmanlaşmış ve 2021'de Warboy'u yaratmıştı. Ayrıca ağustos ayında gelişmiş hızlandırıcı çip RNGD'yi piyasaya sürmüştü. RNGD'nin Meta'nın Llama 2 ve Llama 3 gibi modelleri için kullanılabileceği belirtildi.



Eski Samsung ve AMD Mühendisi June Paik tarafından kurulan FuriosaAI'ın ürettiği çiplerin maliyetinin Nvidia'nın yarısı olduğu ifade ediliyor.



Zuckerberg'in bu hamlesi, şirketin yapay zeka alanındaki son adımı oldu. Uzmanlar Meta'nın düşük maliyetli çip pazarında pay kapmak istediğini belirtti. Analister, söz konusu satın alma ile birlikte şirketin hisselerinde 100 dolarlık bir artış yaşabileceğini ifade etti.



Meta, geçen ay 2025 yılında 65 milyar dolar harcama yapacağını ve bu meblağın önemli kısmının yapay zeka altyapısına ayrılıcağı açıklanmıştı.