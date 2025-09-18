TEKNOFEST İstanbul'da ikinci gün

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, dün 13. kez İstanbul'da kapılarını açtı.

Türkiye'nin savunma sanayi araçlarının sahne alacağı, birçok yarışma ve etkinliğin düzenleneceği festivale ikinci gününde öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.



İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan festival, 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.



Bu yılki teknoloji yarışmalarına hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvurdu.



TEKNOFEST, havacılık ve savunma sanayisinin gözde araçlarını da sergiliyor.



21 Eylül'de sona erecek olan festivalde, ziyaretler 09.00-19.00 saatleri arasında yapılacak.