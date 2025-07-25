Teknoloji devi çalışanlarının yüzde 15'ini işten çıkaracak

Amerikan çip üreticisi Intel, düşüşteki servetini canlandırmak için adımlar atarken, iş gücünün yüzde 15'ini işten çıkaracağını ve Avrupa'da planladığı yeni çip tesisleri planlarını iptal edeceğini açıkladı.

Çip üreticisi dev şirket, Perşembe günü yaptığı açıklamada, yapay zeka çipleri için oldukça rekabetçi pazara yönelik stratejisine yeniden odaklayacağını, kişisel bilgisayar işlemcilerinde pazar payını geri kazanacağını ve büyük müşterilere satmak üzere gelişmiş 14A teknolojisini geliştireceğini söyledi.



Dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar için çip üretme işinde uzun süredir hakim konumda olan Intel, yapay zeka patlamasını körükleyen güçlü çiplere olan talebin artmasını öngöremediği için Nvidia, Advanced Micro Devices ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. gibi rakiplerinin çok gerisinde kaldı .

"ARTIK BOŞ ÇEK YOK"



Intel İcra Kurulu Başkanı Lip-Bu Tan, personele yazdığı bir notta, "Artık boş çek yok, her yatırımın ekonomik açıdan mantıklı olması gerekir." ifadelerini kullandı.



Şirket, hisselerin kapanış sonrası işlemlerde düşüş yaşadığını belirten Tan, Haziran çeyreğindeki gelirin 12,9 milyar dolar seviyesinde sabit kalarak Wall Street beklentilerini aştığını söyledi.



Şirket, mevcut çeyreğin ilk birkaç haftasında başlayan işten çıkarmaların çoğunun orta düzey yöneticilere yönelik olduğunu belirtti.



Intel'in ikinci çeyrekteki zararı, bir önceki yılın aynı dönemindeki 1,6 milyar dolarlık zarardan 2,9 milyar dolara yükseldi.



Mart ayında Intel'in başına geçen Tan , şirketi yeniden ayağa kaldırmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya ve yatırımcılara karmaşık bir zorluk ağını nasıl çözeceğine dair bir yol haritası sunması için baskı altında.



Intel, Amerikan hanelerinin ev bilgisayarlarını satın alıp yükseltmeye olan merakı artarken, dizüstü bilgisayarlar ve PC'ler için giderek daha güçlü ve verimli işlemciler geliştirerek bilinen bir isim haline geldi. Ancak şirket, yapay zeka modelleri geliştirmek için kullanılan güçlü yongalara olan talebin artacağını öngöremeyince Nvidia, AMD ve TSMC gibi yeni rakiplerin gerisinde kaldı.

