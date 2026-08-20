Teknoloji devi, rekor seviyedeki kârlarını hissedarlarıyla paylaşacak

Medya kaynaklarının Perşembe günü bildirdiğine göre, yapay zeka odaklı çip süper döngüsü ortamında rekor kârlarını hissedarlarla paylaşmayı planlayan Samsung , bu ayın sonlarında 100 trilyon won'dan (71,75 milyar dolar) fazla değerinde yeni bir hissedar getiri politikası açıklayacak.

MoneyToday'in sektördeki isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre, Güney Koreli bellek çipi üreticisi, özel bir temettüyü de içeren bir hissedar getiri planını onaylamak üzere Ağustos ayı sonunda bir yönetim kurulu toplantısı düzenleyecek.

Bu habere göre Samsung , serbest nakit akışının yüzde 50'sini yeni programa harcayacak.

Şirketin yerel rakibi SK Hynix ise, Çarşamba günü, halka açık bir Güney Kore şirketi tarafından açıklanan en büyük hissedar geri ödeme programı olan 40 trilyon wonluk bir hisse geri alım ve iptal planını açıkladı.

Dünyanın Samsung'dan sonraki en büyük ikinci bellek çipi üreticisi olan SK Hynix, 2025 ile 2027 yılları arasında elde edeceği serbest nakit akışının yüzde 50'sinden fazlasını hissedarlara dağıtacağını da açıkladı.

Samsung, çıkan haberlerle ilgili herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.