Teknoloji devinden Hollanda'ya yatırım

Reuters'ın Hollandalı finans gazetesi FD’deye dayandırdığı haberine göre, Amazon’un Hollanda ve Belçika Başkanı Eva Faic, şirketin önümüzdeki üç yılda Hollanda’ya 1,4 milyar euro (yaklaşık 1,63 milyar dolar) yatırım yapacağını açıkladı.



Faic, yatırımın bir kısmının, Amazon platformunda satış yapan girişimcilerin yapay zeka destekli araçlardan faydalanmasını sağlamak amacıyla kullanılacağını söyledi.



Amazon’un Hollanda’daki faaliyetleri henüz sınırlı ölçekte ilerliyor. Şirketin ülkede yaklaşık bin çalışanı bulunuyor.



Çevrimiçi satışlarda ise pazarın lideri, Ahold Delhaize’nin yan kuruluşu Bol.com olmaya devam ediyor.



BELÇİKA'YA YATIRIM GELİYOR



Faic, bu ayın başlarında da Amazon’un Belçika operasyonlarına 1,16 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuştu.



Böylece şirket, Avrupa’da dijital altyapı ve yapay zeka tabanlı hizmetlere yönelik yatırımlarını genişletmeyi sürdürüyor.

