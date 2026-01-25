Teknoloji üretim seviyesiyle öne çıktı. İhracatla 17,5 milyar dolar kazandırdı

Türkiye'nin 2025 yılı ihracat performansını bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak ele alan raporda, sanayi odaklı büyüme modeli ile Ankara'nın yüksek teknolojili üretim kapasitesi öne çıktı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 2025 yılı ihracat verilerine göre, küresel belirsizliklere rağmen Türkiye'nin ve Ankara'nın ihracat performansını koruduğunu ve sanayi temelli büyüme modelini güçlendirdiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde teknoloji, verimlilik ve ölçek ekonomileri yoluyla yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünler ihracatının artması, hedef politika önceliği olarak değerlendirilmektedir." ifadesini kullandı.

Raporda, Türkiye'nin mal ihracatı 2025 yılında 273,4 milyar dolara ulaşırken sanayi sektörünün ihracat içindeki payı belirleyici olmaya devam etti. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracat payındaki artış, Türkiye'nin ihracatta nicelikten niteliğe geçiş süreci yer aldı.