Tekstil sektöründen 9 ayda 7,8 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), bu ocak-eylül dönemine ilişkin ihracat verilerini yayımladı.



Türkiye'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,2 artarak 22,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle bu zamana kadarki en yüksek eylül ayı ihracatına ulaşılmış oldu.



Ocak-eylül 2022'de ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 17 artarak 188,2 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 252,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Eylül 2021'de 943 milyon doları aşkın ihracat yapan tekstil ve ham maddeleri sektörü ise bu yılın aynı döneminde yüzde 0,7 azalışla 936 milyon dolarlık ihracata imza attı.



Sektör, Ocak-Eylül 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artışla 7 milyar 888 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle tekstil ve ham maddeleri sektörü, tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatına ulaştı.



Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 420 milyon dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 147 milyon dolarla Gaziantep ve 117 milyon dolarla Bursa takip etti.



Ocak-eylül 2022'de de sektörün yaptığı 7,8 milyar dolarlık ihracatın 3 milyar 248 milyon doları İstanbul'dan, 1,3 milyar doları aşkın bölümü Gaziantep'ten ve 950 milyon doları da Bursa'dan gerçekleştirildi.

9 AYDA EN FAZLA DIŞ SATIM İTALYA'YA GERÇEKLEŞTİ



Tekstil ve ham maddeleri sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 87 milyon dolarla İtalya oldu. İtalya'yı, 63 milyon dolarla Belarus ve 52 milyon dolarla Rusya Federasyonu izledi.



Bu yılın 9 ayında ise sektör, İtalya'ya 781 milyon dolar, ABD'ye 425 milyon dolar ve İspanya'ya 403 milyon dolarlık dış satım yaptı.



Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 354 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 200 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ikinci ve 103 milyon dolarla Afrika ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.



Bu yılın 9 ayında ise AB ülkelerine 3 milyar 247 milyon dolar, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine 1,2 milyar dolar ve Afrika ülkelerine 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.



Eylülde 169 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 4,1 pay aldı.



Ocak-Ağustos 2022'de ise sektör, 194 ülke ve bölgeye dış satım yaparken, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatındaki payı yüzde 4,2 oldu.