Tekstilde 300 bin istihdam kaybı

Yüksek faiz ortamı tekstil sektörünü vurdu. Türk Lirası'nın reel olarak değerlenmesi işçi maliyetlerini yükseltti. Tekstil sektöründe istihdam kaybı 300 bin kişiyi buldu.



Sektör, 2022 yılında toplam 1 milyon 225 bin kişiyi istihdam ediyordu. 2024 yılında bu rakam 950 bine geriledi.



TOBB Hazır Giyim Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, "Küçülmeler,devre dışı kalmalar istihdam kaybını doğruluyor zaten. Türkiye'de artık dövizin rekabetçi olmaktan çıkması, pahalılaşması müşterilere karşı pazar kaybetmemize sipariş alamamımızı beraberinde getiriyor." dedi.



Türk firmalar üretimi ucuzlatmak için Mısır'a yatırım yapmaya başladı. Ülkede açılan fabrika sayısının 200'ü aştığı belirtiliyor.



Sektör yetkililerine göre, bu fabrikalarda yaklaşık 100 bin kişi istihdam ediliyor..



Fayat, "Kendi içimizde yarattığımız krize bir de pazarın krizi denk geldi. Firmalar nakit akışını yönetmekte çok zorlanıyorlar. Emek yoğun çok pahalı oldu Türkiye'de. Mısır dediğimiz yerle Türkiye'nin üretim maliyeti arasında 4 katı fark var. Emek yoğun sektörler sürekli ucuz işgücüne gittiği için bizim müşterimiz kendi krizimizde pahalılanmamızı kabul etmiyor." ifadelerini kullandı.

