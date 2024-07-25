Tekstilde üretim Mısır'a kayıyor

Tekstilde üretim Türkiye'den Mısır'a kayıyor.

Yüksek enflasyonla mücadele eden ekonomi yönetimi bir süredir sıkı para politikası uyguluyor.

Uygulanan sıkı para politikası reel sektörü de etkilemeye devam ediyor.

Türkiye'nin dünyada önemli bir üretici konumunda olduğu tekstilde üretim alternatif ülkelere kayıyor.

Şirketler daha uygun şartlar nedeniyle üretimlerini Mısır ve çevresindeki ülkelere taşıyor.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, "Türkiye'deki bazı firmalar imalatta, üretimde ve maliyette sıkıntılar olduğu için müşteri ile proje oluşturarak sadece Mısır değil başka yakın ülkelere de bakıyorlar. Ama söylendiği gibi yüzlerce binlerce firma da değil." açıklamasında bulundu.

İhracatçıların en büyük talebi ise dolar kuru. Üretici ve ihracatçı kur ile enflasyon arasındaki makasın kapanmasını istiyor.

Sektör temsilcileri işçilik maliyetlerindeki artışın istihdam kayıplarını doğurduğunu dile getiriyor.

Ramazan Kaya, "En büyük sorunumuz kur. Yüksek enflasyon ve düşük kur. Kur 1 yılda yüzde 38 artmış, işçilik maliyetlerimiz ise yüzde 100 arttı. Sadece hazır giyimde 2 yıl önceye göre 110 bin 1 yıl önceye göre de 65 bin istihdam çıkışı var." dedi.

Sektör temsilcilerine göre perakendede ise hızlı fiyat artışları geride kaldı.

Tekstilde ithalatın artması, iç pazardaki artışları dengeliyor.

