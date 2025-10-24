Telefon fiyatlarına indirim sürprizi.. Fiyatlar bin lira düşebilir

Telefon vergilerinde yapılan değişikliğe ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yapılan düzenlemeyle birlikte ÖTV matrahı 4 bin 500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı 4 bin 500 TL'yi aşıp 9 bin TL’yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 9 bin TL’nin üzerindekiler yüzde 50 oldu.



Bir önceki düzenlemede bu oranlar ÖTV matrahı bin 500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı bin 500 TL'yi aşıp 3.000 TL’yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 3 bin TL’nin üzerindekiler yüzde 50 seviyesindeydi.



BAZI TELEFONLARIN FİYATLARINDA İNDİRİM GERÇEKLEŞECEK



Matrah artırımı nedeniyle giriş ve orta seviyede fiyatı olan bazı telefonlarda ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 40'a gerilemiş oldu. Piyasada fiyat/performans açısından tercih edilmeyen telefonların fiyatları yaklaşık olarak bin lira düşmüş olacak. Hiking A45, Reeder S19 Max Pro S, General Mobile Era 30, Omix X5 128 GB, Casper VIA M40, Realme C61, Nubia Music, Tecno Spark GO2, Vivo Y04, Infinix Hot 30i, Poco M7 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Oppo A5 Pro, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A17 gibi telefonların fiyatlarında düşüş yaşanacak.



TELEFONDAN HANGİ VERGİLER ALINIYOR?



Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla Kültür Bakanlığı Payı yüzde 1, TRT Bandrolü yüzde 12, Özel Tüketim Vergisi yüzde 25, 40, 50, Katma Değer Vergisi yüzde 20 olarak uygulanıyor.