Temasek'in başkanı görevinden ayrılıyor

Temasek Holdings Yönetim Kurulu Başkanı Lim Boon Heng görevinden ayrılıyor ve yerine 12 yıldır bu görevi yürüten Teo Chee Hean geçerek liderlikte önemli bir değişikliğe işaret ediyor.



Devlet tarafından işletilen yatırım şirketinden yapılan açıklamada, Teo'nun 9 Ekim'de Lim'in yerini alacağı belirtildi. Değişikliğin bir parçası olarak, Başkan Yardımcısı Cheng Wai Keung ve direktör Stephen Lee 30 Haziran'da yönetim kurulundan ayrılacak. Direktör Bobby Chin de 31 Temmuz'da emekli olacak.



Temasek, yeni Başkan Teo'nun jeopolitik, siber güvenlik ve teknolojinin yanı sıra savunma ve güvenlik gibi kritik alanlarda Singapur'un gelişmesine yardımcı olan eski bir siyasi figür olduğunu söyledi. Kamu hizmetinde 53 yıl geçirdi.



Temasek, dünyanın en büyük devlete ait yatırım şirketlerinden biri olma ünvanını koruyor.



Şirket, 13 uluslararası ofisinden altısına ev sahipliği yapan Avrupa ve ABD'de de faaliyet gösteriyor.



Teo, 1 Temmuz'da Temasek'in yönetim kuruluna katılacak.



Teo yaptığı açıklamada, “Küresel belirsizliğin derinleştiği bu dönemde, uluslararası ilişkiler, güvenlik ve iklim değişikliği gibi kritik konularda açık fikirli olmalıyız” dedi.