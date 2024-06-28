Temassız ödemelerde limit artıyor

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, pazartesi gününden itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.



Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024 Pazartesi gününden itibaren 1500 lira olacak.